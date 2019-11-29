Пекин объявил причастных к закону США о Гонконге конгрессменов нежелательными

Китай запретит членам Конгресса США, которые имеют отношение к закону по Гонконгу, въезд в страну. Они будут считаться персона нон-грата, заявил официальный представитель МИД КНР. По его словам, Пекин готовит меры против Вашингтона, так как считает новый американский закон вмешательством во внутренние дела Китая.

Представитель ведомства назвал действия США гегемонизмом. Документ предусматривает возможность введения санкций против тех, кто, по мнению Вашингтона, ответственен за нарушение прав человека в Гонконге, напоминает телеканал "Россия 24".

Китайское правительство, несомненно, имеет право принять решение о том, можно ли им пересечь границу КНР", — пояснил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Закон о демократии и правах человека в Гонконге 28 ноября подписал президент США Дональд Трамп.