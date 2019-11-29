Кремль прокомментировал ситуацию с украинским транзитом и "Потоками"

Оценивать перспективы транзита российского газа через Украину с 1 января преждевременно, ведутся переговоры при посредничестве Еврокомиссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тематику во время нормандского саммита в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, передает РИА Новости

Как рассказал Песков, российский президент и президент Турции Тайип Эрдоган действительно намерены вместе открыть газопровод "Турецкий поток" в начале января 2020 года.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что в Москве надеются на своевременное завершершение проекта строительства газопровода "Северный поток 2", несмотря на небольшую задержку, вызванную ожиданием согласования датских властей.