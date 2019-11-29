Шаг к себе: Лаборатория физического театра представляет спектакль "Дорога"

2 декабря московская Лаборатория физического театра на площадке ДК "Трехгорка" представит спектакль "Дорога" (режиссер Лидия Копина). Премьера спектакля состоялась 19 октября 2019 года.

Уникальная постановка представлена в жанре физического театра, когда сюжет раскрывается с помощью языка тела и мимики актеров. "Спектакль "Дорога" для зрителя – это его собственное пространство исследования.

"Каждый образ – это всего лишь код, открывающий вход в подсознание, — рассказывают создатели о своей постановке. — Но дорогу, по которой пойдет зритель, и то, к чему он придет, определит только его собственный внутренний опыт. Потому что ваш путь такой, какой есть. Нет дорог правильных и неправильных. Но есть бесценная возможность идти и с каждым шагом открывать новое знание о себе".

Лаборатория физического театра была создана в декабре 2013 года как независимая театральная компания. Создатель и руководитель Лаборатории – актриса и режиссёр Лидия Копина. Творческий метод Лаборатории основан на синтезе техник физического и психологического театров.

Лабораторией физического театра были созданы спектакли "Блуждающее время" и "Красное дерево", перфомансы "Память тела", Sound reflexion, "Танец тишины", "Эквилибро", "Белый лист", а также вечера импровизаций и фотоакции.

Компания приняла участие в XXIV Международном фестивале современного и экспериментального театра в Каире, в фестивале современного танца Open Look в Петербурге, в фестивалях "Пикник Афиши-2015", "WAFEst", "Ф.Акт" и "Art.Who.Art", а также в рамках программы "Ночи музеев"-2015, "Ночи искусств"-2015 и "Ночи театров"-2016, в выставке "В поисках потерянного звука. Шум и синтез" и в программе "Не шуметь" галереи Граунд Песчаная.