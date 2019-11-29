Президенту показали робота для раздельного сбора мусора

"Работают очень хорошо, такой коллектив приятный. Ну, я уж про детей не говорю, а про преподавателей. Молодые все, энергичные, с прекрасным образованием... Глаза горят у всех", — заметил президент России Владимир Путин, посетив в Нальчике детскую академию "Солнечный город".

Здесь глава российского государства познакомился с разработками юных инженеров и конструкторов в детском парке "Кванториум", сообщает РИА Новости. Путин пообщался с ребятами в кабинете "Космоквантум" и посетил класс "Юный спасатель" детской академии. В классе робототехники ("Робоквантум") главе российского государства показали в действии модель автономного робота для раздельного сбора мусора в городах.

Со схемой работы небольшой передвижной гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступных горных районов, Путин познакомился в кабинете "Энерджиквантум". Дети из класса нанотехнологий ("Наноквантум") представили разработанные ими для фотоэлектроники материалы — наноструктурированные вольфрамовые оксидные и наноразмерные серебряные бронзы.

Еще одну из подростковых разработок Путин при желании даже мог бы испытать сам. Ему представили горький крем для ногтей на основе полыни под названием "Избавляемся от вредной привычки".

Путин отметил, что до конца года в Нальчике будет построено здание центра для особо одаренных детей на 250 человек.

Детская государственная академия творчества "Солнечный город" была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года. Центр дополнительного образования охватывает до 6 тысяч деетй и подростков, более 1200 ребят обучаются в открытом детском технопарке "Кванториум". Президент сфотографировался с учащимися и оставил запись в книге почетных гостей.

Со своих впечатлений от увиденного и призыва съездить в "Кванториум" и посмотреть на достижения одаренных детей Путин и заседание в Нальчике Совета при президенте по межнациональным отношениям. Заседание в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".