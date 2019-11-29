Мединский отчитался по "Культуре"

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал президенту России Владимиру Путину о промежуточных результатах реализации национального проекта "Культура".

Как передает телеканал "Россия 24", это произошло в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Нальчике.

По словам министра, в основе нацпроекта лежит укрепление культурных, духовных и национальных традиций, в первую очередь, в сельских районах, что, по его мнению, должно усилить единство россиян.

Мединский подчеркнул, что в приоритете его ведомства находятся регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока, "где исторически с Советских времен эта тема была недофинансирована".

Чиновник проинформировал общественность о том, что в рамках "Культуры" большое значение уделяется библиотекам и музеям, а также театрам, в том числе, детским и национальным.

По информации главы Минкульта, увеличивается поддержка документальных фильмов, посвященных национальным традициям – за последние годы было выпущено 65 таких лент, многие из которых были показаны по телевидению.

Не забыта и самодеятельность. Для коллективов, которые в свободное от работы время занимаются любимым делом, министерство культуры РФ в этом году выделило победителям 20 грантов по два миллиона рублей, помогает организовывать в рамках РФ гастроли.