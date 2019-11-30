Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон подтвердил свое участие в бое против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Американец поставил подпись под контрактом о предстоящем поединке.

Информация о том, что Фергюсон подписал соглашение с промоушеном подтверждает компания Ballengee Group – представитель интересов американца. Как сообщает "Спорт-экспресс", спортсмен встречался с руководством UFC для обсуждения и подписания договора.

Напомним, что изначально Фергюсон не торопился подтверждать свое участие в поединке с Хабибом. В команде американца ждали официального подтверждения боя. Глава UFC Дэйна Уайт вскоре проведение встречи подтвердил и в итоге стороны пришли к соглашению. Сам Нурмагомедов не медлил - накануне он подписал контракт.

Поединок запланирован на 18 апреля 2020 года и состоится в Бруклине.