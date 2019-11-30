Киеву указали на угрозу потери территорий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал демарши представителей Украины на форуме ООН в Женеве. На двенадцатой сессии обсуждаются права национальных меньшинств, пишет РИА Новости. Украинские депутаты помешали выступить депутату Госдумы России от Крыма Руслану Бальбеку и главе украинской общины полуострова Анастасии Гридчиной.

Как считает Володин, официальный Киев проводит политику нетерпимости к малым народам. Победивший на Украине национализм и ущемление прав нацменьшинств, отметил спикер, может заставить ряд областей покинуть Украину. Вместо исправления ошибок в национальной политике Киев транслирует обиды и претензии.

"Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы", — сказал Володин.

Спикер отметил, что права русских, венгров, поляков на Украине постоянно нарушаются. На Украине единственный государственный язык — украинский, а в Крыму, подчеркнул Володин, после его воссоединения с Россией действуют три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский.

"Это наша сильная сторона — уважение ко всем народам нашей страны", — заявил председатель Госдумы.