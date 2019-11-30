Джонсон опасается, что Трамп навредит консерваторам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует свести совместные появления с президентом США Дональдом Трампом к минимуму. На следующей неделе Трамп прибывает в Великобританию на саммит НАТО и пробудет там до среды. Чтобы в перспективе избежать влияния на исход для партии консерваторов во время предстоящих выборов в парламент, назначенных на 12 декабря, Джонсон намерен как можно реже появляться на мероприятиях вместе с американским президентом, сообщает газета The Times со ссылкой на свои источники.

Пока никаких двусторонних встреч Трамп — Джонсон не запланировано. Известно, что британский премьер может появиться вместе с американским лидером на церемонии открытия саммита, и одном из официальных ужинов.

Несмотря на одобрительное отношение Трампа к Джонсону и проводимому им курсу, британских премьер опасается именно положительных высказываний американского президента в адрес главы британского кабинета министров, которые могут вызвать обратную реакцию у избирателей.

Источник The Times в американской администрации между тем заявил, что Трамп осознает, что ему не следует вмешиваться в выборы в других странах.