Единоросса, попавшегося пьяным за рулем, исключат из партии

Депутат Засобрания Пензенской области единоросс Владимир Вдовин будет исключен из партии, заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Причина тому – пьянство за рулем. При задержании Вдовин еще и козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры, сокрушался Ревенко. Он наплевал на закон, безопасность людей, но благодаря бдительности сотрудников ГИБДД не успел причинить никому вреда, передает "Интерфакс".