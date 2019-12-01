"Зенит" сыграет со "Спартаком" в 18-м туре российской премьер-лиги

В матче 18-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака на поле домашней "Газпром Арены" сыграет с московским "Спартаком" Доменико Тедеско.

Встреча состоится первый день зимы, начало – в 19:00 по московскому времени. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым, помогать ему будут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди, резервный судья – Павел Кукуян, VAR – Михаил Вилков и Евгений Турбин.

"Мы примерно понимаем, как именно играет "Спартак" под руководством нового главного тренера: строже и организованнее в обороне, пытаются использовать самые сильные качества футболистов, – заявил наставник петербуржцев Сергей Семак. – Изменения у них есть. В остальном будем пытаться предположить, кто на каких позициях сможет сыграть. У них тасуются буквально две-три позиции".

Впервые "Зенит" и "Спартак" встретились августе 1936 года в рамках 1/8 финала Кубка СССР, тогда встреча завершилась победой москвичей – 3:0. Всего же команды провели между собой 155 официальных матчей, в которых "красно-белые" одержали 65 побед, а "сине-бело-голубые" – 46, разница мячей – 254:195.

"Меня радует, что соперник настраивается на игру серьезно, – сообщил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. – Мы стараемся настраивать игроков на каждый мачт, с "Уфой" ли или с "Зенитом". По другом и быть не должно, если относиться к делу серьезно".

После 17 матчей чемпионата России "Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на седьмой строчке, имея в активе 22 очка.

Стоит отметить, что букмекеры не верят в успех москвичей, коэффициент на их победу мизерный – 1,52, в то время как на победу петербуржцев – 6,55, а на ничью – 4,4. Напомним, последний раз "красно-белые" увозили победу из Санкт-Петербурга в 2012 году.