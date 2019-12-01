Капитан "Амура" попал в больницу, защищая супругу от напавшего на парковке

Капитан и защитник хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения на него и его супруги на парковке у одного из городских кафе.

Кондратьев получил тяжелый удар в область головы, защищая свою супругу. Как сообщает пресс-служба "Амура", Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Супруга хоккеиста в инциденте не пострадала. Нападавший задержан органами полиции. Сообщается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, "Амур" с 30 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. В субботу, 30 ноября, подопечные Александра Гулявцева прервали победную серию московского "Спартака", забросив пять безответных шайб. В следующем матче хабаровчане 2 декабря примут "Авангард".