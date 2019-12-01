Первый серийный фрегат проекта 22350 отстрелялся "Калибром"

Российский фрегат "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из акватории Белого моря, поразив мишенную позицию на боевом поле Чижа в Архангельской области. Это очередной этап заводских ходовых испытаний, начатых 20 ноября.

"Адмирал Касатонов" — самый современный фрегат российского флота, первый серийный фрегат проекта 22350, построенный на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. После испытаний он войдет в состав Военно-морского флота РФ.

На днях экипаж фрегата выполнил ракетные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям. Корабль продолжит действовать по плану испытаний в Белом море еще несколько дней, передает "Интерфакс".

Головной корабль проекта 22350 — фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — был передан ВМФ России в июле прошлого года. Многофункциональные боевые корабли этого проекта создаются с применением stealth-технологий и способны эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1500 километров.

Вооружены фрегаты этого проекта 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". Они несут на борту противолодочный вертолет Ка-27, также в качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК".