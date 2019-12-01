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1 декабря 201914:57

На почве ревности: перестрелка в баре в Черкесске попала на видео

ВКонтакте

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, установленной в баре в Черкесске, где в минувшую субботу, 30 ноября, произошла перестрелка.

 

В заведение вошел молодой человек, который, после непродолжительной беседы с группой посетителей, начал стрелять из травматического пистолета.

По некоторым данным, он целился в женщину, но попал в мужчину, упавшего на предполагаемую жертву нападения.

После этого спутник пострадавшего открыл ответный огонь, обратив стрелка в бегство.

Как сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии, мужчина получил ранения в ногу и руку и был госпитализирован, угрозы для жизни нет. Его обидчик – 24-летний житель села Чапаевское вскоре был задержан полицейскими и дал признательные показания.

По данным СМИ, причиной перестрелки могла стать ревность.

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