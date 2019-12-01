Украинский десантно-штурмовой "Кентавр": печаль, боль, разочарование

Характеристики украинского малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера проекта "Соболь" сравнил военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Фото российского катера береговой охраны и украинского катера "Никополь" он опубликовал в "Твиттере", а в комментариях привел некоторые детали об их характеристиках.

Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море, написал Чмут, выразив надежду, что ВМС Украины закончат их закупку на восьми уже принятых на вооружение, построенных либо еще только заложенных корпусах.

Эксперт отметил, что российский катер вдвое превосходит украинский по скорости, имея при этом преимущество и по мореходности. Что касается радиолокационной незаметности, здесь "Гюрза-М" вряд ли значительно выигрывает у того же "Соболя".

Эксперт также рассказал о впечатлениях от десантно-штурмовых катеров украинской разработки типа "Кентавр". "Был на них. Печаль, боль, разочарование", — написал он.

По его мнению, идеальный вариант для Киева — закупка кораблей на Западе, в том числе бывших в употреблении. так как заказ украинского проекта – "лотерея".

"Хотя можно попробовать снова "лотерею" и заказать украинский проект и у нас строить", — допускает он.

В ноябре прошлого года два украинских МБАКа — "Никополь" и "Бердянск" — вместе с буксиром "Яны Капу" были задержаны российскими пограничниками за провокации в Керченском проливе. Экипажи кораблей были арестованы. Седьмого сентября 2019 года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а 18 ноября российская сторона передала Киеву и задержанные корабли. Нарушившие границу России корабли отправлены Украине на ответственное хранение.