Le Monde заметила, что французы пьют больше россиян

Потребление алкоголя в "России Путина" снизилось почти вдвое, пишет французская Le Monde. Причиной автор статьи называет политику ограничительных мер с начала 2000-х годов и "культурную революцию".

Удивление автора вызвал октябрьский доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): прогресс Москвы в сфере борьбы с алкоголизмом представлен в нем как "история успеха", способная "преподать урок" другим странам.

Самый традиционный показатель — потребление на душу населения — в период с 2003 по 2016 год снизился на 43 процента. Произошло это в особенности из-за еще более заметного сокращения потребления крепкого алкоголя — на 67 процентов, в основном в пользу пива и вина.

В результате в 2017 году каждый россиянин в возрасте старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 литра чистого алкоголя в год. Это меньше, чем пьют французы — 11,7 литра, — но все же больше средних по Европе 9,8 литра.

По мнению авторов доклада, благодаря столь значительному сокращению потребления алкоголя выросла ожидаемая продолжительность жизни, достигнув в 2018 году рекордного уровня в 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. Хотя гендерный разрыв здесь остается одним из самых больших в мире, он все же резко сократился: в начале 1990-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57 лет, а женщин — 71 год.

ВОЗ отмечает "сильную корреляцию" между этим улучшением демографических показателей и снижением потребления алкоголя, хотя играют свою роль и другие факторы: стрессы 90-х, плохое питание, курение, а также резкое ухудшение в социальной сфере и медицине в нашей стране в тот период.