Опубликованы кадры с места уличной стрельбы в Новом Орлеане

В Сети появилось видео, запечатлевшее последствия стрельбы, устроенной злоумышленником во Французском квартале в Новом Орлеане. Как сообщалось ранее, инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря.

Преступник открыл огонь на городской улице, пострадали не менее десяти человек. Двое раненых находятся в критическим состоянии.

Известно, что стражи порядка задержали подозреваемого в причастности к данному ЧП, однако у правоохранителей пока нет окончательной уверенности в том, что преступление совершил именно он.