Гварамия решил покинуть Грузию

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия покидает Грузию вместе с семьей.

Уволившись из "Рустави 2", Гварамия основал новую телекомпанию — "Мтавари архи"​​​. Однако вскорости Генпрокуратура обвинила его в умышленном причинении ущерба "Рустави 2" и оценила его в более чем два миллиона долларов.

Гварамия написал в Facebook, что он и его семья решили уехать.

Оппозиционная компания "Рустави 2" летом заработала себе славу откровенно скандальной. Сначала ведущий Георгий Габуния оскорбил в прямом эфире российского лидера Владимира Путина. Нецензурные высказывания Габунии посчитали неприемлемыми и грузинские власти, и обычные граждане. Сам Гварамия объявил, что считает недопустимой форму высказывания, но совершенно согласен с ее содержанием.

От таких выступлений пострадали грузинские виноделы, теряющие российский рынок. Как заявил сам Гварамия, ему все равно. После это ЕСПЧ оставил в силе решение ВС Грузии о передаче "Рустави 2" ее экс-владельцу Кибару Халваши.