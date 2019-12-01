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1 декабря 201918:18

Гварамия решил покинуть Грузию

Youtube / Givi Mdivnishvili

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия покидает Грузию вместе с семьей.

Уволившись из "Рустави 2", Гварамия основал новую телекомпанию — "Мтавари архи"​​​. Однако вскорости Генпрокуратура обвинила его в умышленном причинении ущерба "Рустави 2" и оценила его в более чем два миллиона долларов.

Гварамия написал в Facebook, что он и его семья решили уехать.

Оппозиционная компания "Рустави 2" летом заработала себе славу откровенно скандальной. Сначала ведущий Георгий Габуния оскорбил в прямом эфире российского лидера Владимира Путина. Нецензурные высказывания Габунии посчитали неприемлемыми и грузинские власти, и обычные граждане. Сам Гварамия объявил, что считает недопустимой форму высказывания, но совершенно согласен с ее содержанием.

От таких выступлений пострадали грузинские виноделы, теряющие российский рынок. Как заявил сам Гварамия, ему все равно. После это ЕСПЧ оставил в силе решение ВС Грузии о передаче "Рустави 2" ее экс-владельцу Кибару Халваши.

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