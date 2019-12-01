Зеленский вспомнил, как все объединились ради независимой Украины

Украинский президент Владимир Зеленский напомнил в "Фейсбуке" о годовщине Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины. Он состоялся ровно 28 лет назад — 1 декабря 1991 года, в один день с первыми выборами президента Украины.

Тогда, написал Зеленский, 90 процентов украинцев в каждом уголке страны объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, и сказали: "Украине — быть!". Сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине.

"Это наше будущее, ради которого мы должны и дальше быть едиными", — добавил Зеленский.

Другие пользователи в комментариях к посту Зеленского высказываются по большей части критически. В частности, звучат мнения о том, что "президент страны боится разговаривать на своем родном языке, страной управляют представители иностранных финансовых спекулянтов, население снизилось на миллионы граждан", и это, конечно, "прекрасные достижения", но украинцы "голосовали не за то, что происходит сейчас".

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях первой личной встречи Путина и Зеленского. Она должна состояться на саммите в нормандском формате в Париже 9 декабря. Президенты двух стран уже "весьма и весьма неплохо" общались по телефону, сообщил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Очная встреча двух президентов в Париже, по его словам, будет ознакомительной, так как "личное общение отличается от телефонного разговора".