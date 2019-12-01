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1 декабря 201920:50 Андрей Ивлев

Пока Тулун тонул, губернатор с женой купались в овациях

Пока Тулун тонул, губернатор с женой купались в овациях

Наступил первый день зимы, а в Иркутской области, пострадавшей от летнего потопа, у почти половина семей, утративших жилье, так и нет нового. А ведь это — была главная задача федеральных и региональных властей. Причем федеральные деньги давно выделены. Но дела, мягко говоря, не очень, а местный губернатор недоволен нашими телесюжетами.

Он мог утонуть, но выжил. Когда пришла большая вода, инвалид первой группы Анатолий Шадрин из деревни Евдокимово нашел в себе силы залезть на подоконник. Позже к нему приплыл сосед на лодке.

Все хозяйство Анатолия погибло. Дом чудом устоял, но жить в нем невозможно. Стены и фундамент вот-вот рухнут. Комиссия это подтвердила, но с оказанием помощи иркутские власти почему-то не спешили. Только спустя четыре месяца после летнего паводка чиновники признали: пострадавшему действительно нужна помощь. Но выдача жилищного сертификата опять откладывается.

"Зимовать все равно придется здесь, потому что сертификата у меня еще на руках нет, а сертификат — это еще не жилье", — вздыхает Анатолий.

О том, что с выдачей денег иркутские власти сильно затянули, выразительнее всего говорят дома с наглухо заколоченными ставнями. Люди ждали помощи летом, осенью. Когда наступили холода, многие просто потеряли надежду. Бросили все и уехали. Те, кому уезжать некуда, после испытания большой водой, готовятся к проверке на прочность сибирскими морозами.

Чтобы протопить дома с дырявыми стенами и прогнившим от воды полом, дров нужно вдвое больше. Согреться пострадавшим от паводка помогают активисты Общероссийского народного фронта. Местные власти, похоже, и здесь предлагают людям выживать самостоятельно.

В Министерстве социального развития Иркутской области ситуацию не комментируют. О необходимости срочного восстановления жилищных прав пострадавших от паводка вновь говорят в правительстве. Ответ по видеосвязи держал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Но его, как оказалось, больше всего волновал собственный рейтинг, который подрывают публикации в СМИ.

"Какие-то сюжеты по центральному телевидению прогоняли что ли, да. И мы до сих пор не получили ответа, что это за люди, которых они снимали", — сказал Левченко.

Люди от таких слов губернатора в шоке. Говорят: мы настоящие, беды тоже реальные.

"Я не понимаю, что происходит? Какой-то саботаж! Надо пройти по людям и решить все вопросы", — заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

Почему бездействовал глава региона, непонятно. Недавно Сергей Левченко, который, судя по многочисленным интервью, любит перекладывать ответственность на федеральный центр, заявил, что майские указы президента о повышении зарплаты бюджетникам ему как бы не указ. "Какие-то бессистемные сигналы идут из Москвы, в которых я, честно говоря, не вижу смысла", — сказал он.

Такое заявление иркутский глава, недавно подписавший указ о повышении собственного оклада, сделал после конкретного вопроса о надбавках медикам. На него Левченко так и не ответил. Местных журналистов такая манера главного ньюсмейкера региона уже не удивляет. "Стиль его управления — отрицать какие-то вещи, которые плоховато характеризуют его и подчиненных", — говорят они.

Так, в декабре прошлого года губернатор оказался героем жуткой истории, которую он тоже отрицал. В Сеть попали вот эти кадры. Улыбающийся Сергей Левченко и расстрелянный медведь. Позже глава сообщил, что охота была, но медведь, дескать, оказался шатуном — не ушел в спячку, потому и получил пулю.

Всячески отрицал Левченко и другую историю с якобы незадекларированной недвижимостью. Трехэтажный особняк губернатора Сергея Левченко находится в пригороде Иркутска. Рядом — озеро Байкал. Территория, однако, непотопляемая и считается экологически чистой. Дом расположен сразу на двух участках. Наличие этого объекта недвижимости глава региона тщательно скрывал и ничего не указывал в декларации.

По факту возможных нарушений прокуратура начала проверку. В СМИ не раз высказывали предположения и о незаконном бизнесе семьи регионального главы. В поле зрения попадала компания "Звезда", которая могла быть связана с родственниками Левченко и получала большие подряды на замену лифтов в Иркутской области. Директор "Звезды" Олег Хамуляк сейчас под стражей, обвиняется в махинациях.

Накануне Сергей Левченко официально прокомментировал это дело. Выступил почти как адвокат. "Есть большое количество заведенных уголовных дел, которые распадаются в суде или в досудебном периоде, и потом перед людьми извиняются", — сказал он.

В бизнесе, по некоторым данным, и супруга главы. Вторая жена Сергея Левченко — этакая светская львица, всегда на виду. В самый разгар бедствия, когда Тулун тонул, а дома уплывали, губернатор с супругой купались в овациях. Поводом стала презентация книги первой леди. Наталья Левченко издала труд с незатейливым названием "Замужем за губернатором". Здесь каждая строчка наполнена позитивом. К примеру, "Сергей Георгиевич поставил перед своим правительством задачу использовать любую возможность привлечения федеральных денег. Каждый рубль у него на счету!"

Однако иркутяне все чаще говорят об откровенном разгильдяйстве в регионе. Беды даже там, где не было паводка. Жильцы аварийных домов в Иркутске так и не дождались капитального ремонта. Хотя, говорят, губернатор обещал. Тем более что по счетам люди исправно платят. Очевидно, что и по программе капитального ремонта у прокуратуры могут возникнуть вопросы.

В случае с помощью пострадавшим от паводка уже все ясно. Нарушения были. Одни ответственные лица часть денег присваивали, другие спускали все с рук и не контролировали ситуацию в части исполнения поручений президента. Очевидно, что за это придется отвечать.

Текст: "Вести недели"

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