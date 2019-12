"Калгари" отправил российского защитника Елесина в АХЛ

Российский защитник "Калгари Флэймз" Александр Елесин не смог закрепиться в основном составе команды. Руководство "огоньков" приняло решение отправить 23-летнего россиянина в фарм-клуб "Стоктон Хит", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

The #Flames have assigned defenceman Alexander Yelesin to the @AHLHeat. https://t.co/QUyds5kwyU