Китай ввел ряд антиамериканских санкций

Китай вводит санкции против США. Как заявили в МИД Китая, ограничительные меры касаются ряда американских неправительственных организаций, в том числе Human Rights Watch, передает телеканал "Россия 24".

Официальной причиной стала поддержка с их стороны экстремизма и насилия в Гонконге. В Пекине также решили приостановить рассмотрение запросов от Вашингтона на посещение административного района КНР американскими военными кораблями и самолетами.

Ранее сообщилось о заморозке переговоров по американо-китайскому торговому соглашению. Поводом послужил подписанный Дональдом Трампом закон о демократии и правах человека в Гонконге.