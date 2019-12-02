Подросток пытался спасти котенка и получил сильный удар током

Спасение котенка для 14-летнего подростка из Тулы обернулось трагедией. Мальчик получил тяжелую электротравму, в результате которой его госпитализировали.

Котенок застрял в трансформаторной будке. Школьник решил вызволить животное. Подросток схватился правой рукой за провода, после чего разряд тока прошел через его сердце и вышел через левую стопу. Мальчик потерял сознание, а когда пришел в себя, то позвонил маме и рассказал ей о случившемся.

14-летнему школьнику оказали первую медицинскую помощь в Туле, затем доставили в столичную детскую больницу имени Сперанского. Мальчик получил глубокие ожоги правой руки (4 процента), а также стопы (2 процента). Сердце ребенка не пострадало, сообщается на сайте Мосгорздрава.

При электротравме у ребенка повредилась не только кожа, но и мышцы, сухожилия, суставы руки. Поврежденную верхнюю конечность удалось стабилизировать в физиологичном положении, чтобы не развивалось дальнейшее поражение. Хирурги столичной больницы приложили все усилия, чтобы сохранить мальчику руку.

В настоящее время ребенок находится в микрохирургическом отделении детской больницы имени Н. Ф. Филатова. Пострадавшему поставили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий. Специалисты продолжают работу с подростком, прогноз лечения благоприятный. Судьба котенка неизвестна.

Подростки зачастую попадают в бедственные ситуации за счет своей неаккуратности и пренебрежению по отношению к электричеству. Ранее в якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла из-за того, что принимала ванну вместе со смартфоном, подключенным в розетку, девочку ударило током.