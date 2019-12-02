Зеленский обосновал важность диалога с Путиным

Диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта в Донбассе нужен, так как без него реального продвижения в этом вопросе не будет.

Об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике, который опубликован на его странице в Facebook, на котором политик говорит в камеру, двигаясь на беговой дорожке в спортзале.

Он сравнил процесс без общения с Путиным с бегом на тренажере: "ты что-то делаешь, но ты на месте".

Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет стоять на месте, напротив, желает, чтобы в вопросе по Донбассу наметился реальный диалог. В связи с этим он отметил, что встречу лидеров Украины, России, Германии и Франции 9 декабря в Париже нужно считать не изменой украинскому народу, а победой.

Зеленский попросил сограждан не верить тем политикам, которые выступают против данной встречи в нормандском формате и подчеркнул, что считает дипломатию единственным выходом решения конфликта на востоке Украины.

В свою очередь заместитель главы думского комитета РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя РИА Новости ранее высказанное Зеленским мнение о том, что США могут помочь Украине в переговорах с Россией по возвращению Крыма, отметила, что что создание международных форматов не имеет смысла, учитывая, что Киев на протяжении последних 5 лет вел политику фактического отчуждения полуострова.