Путин и фон дер Ляйен обсудили встречу в "нормандском формате"

Во вторник состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсуждалась предстоящая встреча "нормандского формата", передает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность председателя Еврокомиссии.

Стороны отметили, что, несмотря на сложный период в отношениях между Россией и Евросоюзом, нужно находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивая прямой диалог.

Кроме того, президент России по телефону договорился с Жан-Клодом Юнкером, завершившим работу на посту председателя Европейской комиссии, продолжать личные контакты, поблагодарив его за конструктивное взаимодействие.