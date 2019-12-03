Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Порезавший инспектора ДПС в Мытищах пешеход пытался скрыться от полицейского, хотя тот требовал остановиться. Когда страж порядка применил силу, выгуливавший собаку молодой человек выхватил нож и полоснул правоохранителя. Задержание подозреваемого сняли на видео.

Инцидент произошел днем 3 декабря на Благовещенской улице, где дежурили сотрудники ДПС. Молодой человек на их глазах перебежал дорогу в неположенном месте и даже не остановился в ответ на сделанное замечание. Инспектор проследовал за ним во двор и попытался остановить силой, но в ответ получил удар ножом.

Убежать злоумышленнику он не дал, выволок его на тротуар и позвал напарника. На помощь пострадавшему подоспели очевидцы, один из которых и снял его на видео. Позже его доставили в больницу.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, подозреваемый в настоящее время дает показания в отделе полиции.