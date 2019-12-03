Ученые рассказали о бактериях, улучшающих память

Ученые нашли связь между состоянием микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека, и центральной нервной системы. В частности, лактобактерии, содержащиеся в кисломолочный продукции, способствуют улучшению памяти, выяснили исследователи.

Как сообщает портал Food.news, о результатах соответствующего исследования рассказала биолог Джанет Янссон на собрании Американской ассоциации содействия развитию науки.

Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (США) поставили опыт на мышах: животным вводили лактобактерии, а затем наблюдали, как у них меняется обмен веществ. Исследователи заметили, что у мышей увеличивается концентрация гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в гиппокампе – области мозга, связанной с памятью.

Эксперты продолжают исследование, пытаясь установить, какие именно штаммы лактобактерий влияют на выработку ГАМК.

Ранее 3 декабря сообщалось о продуктах, регулярное употребление которых снижает риск развития онкологических заболеваний. Среди таких продуктов эксперты называют яблоки, морковь, рыбий жир и орехи.