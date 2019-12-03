Аргентинскому алиментщику запретили вход на стадион

Самый популярный клуб Аргентины "Бока Хуниорс" запретил своему болельщику Уго Суаресу посещать домашние матчи. Причина – задолженность Суареса бывшей жене.

Суарес более года не отдавал жене деньги на содержание ребенка. Свои действия он объяснял отсутствием постоянного дохода. При этом он покупает клубную атрибутику и посещает матчи "Боки". Суд рекомендовал "Боке Хуиорс" закрыть алиментщику вход на арену. Руководство клуба вняло доводом суда и запретило Суаресу появляться на стадионе "Бомбонера".

Неплательщик алиментов может вернуться на трибуну, если полностью погасит задолженность. Также Уго Суарес не сможет посещать концерты и другие массовые зрелищные мероприятия, проводимые Буэнос-Айресе.