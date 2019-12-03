Слуцкий попрощался с игроками "Витесса"

Российский тренер Леонид Слуцкий, покидающий "Витесс", попрощался с футболистами голландского клуба. Во вторник Слуцкий провел прощальный обед с футболистами.

"Я люблю вас парни. Вы лучшие", — написал Леонид Викторович на своей странице в Инстаграм. Вместо со Слуцким "Витесс" покинули спортивный директор Олег Яровинский и помощники главного тренера Алексей и Василий Березуцкие.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года. В нынешнем сезоне "орлы" выдали лучший старт в истории, но затем команда проиграла пять встреч подряд. После поражения в игре с "Херенвеном" Слуцкий подал в отставку.