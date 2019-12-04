Адвокат Трампа собирает компромат на демократов

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, несмотря на начатую демократами в Конгрессе процедуру импичмента против Дональда Трампа, продолжает сбор компромата на его политических противников.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала газета The New York Times.

По ее информации Джулиани прилетал в Киев и ряд европейских столиц, чтобы пообщаться и получить информацию от экс-генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина и уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, расследовавшего дело газовой компании "Burisma", в правление которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

По мнению издания вояж адвоката посвящен продолжению съемок

документального многосерийного фильма об импичменте, который предлагается в качестве ответа республиканцев слушаниям в Конгрессе. Фильм создается и транслируется по консервативному кабельному каналу One America News.

Сотрудники The New York Times полагают, что сериал призван подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах 2020 года.

Представители Демократической партии обвиняют нынешнего главу Белого дома в том, что летом 2019 года он в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на собеседника, чтобы тот начал расследование деятельности Байдена-старшего, которого в США считают одним из основных политических соперников Трампа.