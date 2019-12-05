Волейболисты "Зенита" победили во втором матче клубного чемпионата мира

В Бразилии продолжается клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Важную победу одержал казанский "Зенит"., одолевший катарский "Аль-Райан".

Во втором туре группового турнира "Зенит" нанес поражение катарскому "Аль-Райану" в четырех партиях — 21:25, 25:20, 25:23, 25:21. Днем ранее казанцы уступили в трех сетах бразильскому "Крузейро". Свой заключительный матч в группе "Зенит" проведет в четверг против итальянского "Кучине-Лубе".

В клубном чемпионате мира участвуют четыре клуба, в том числе и "Зенит", получивший от организаторов специальное приглашение. На первом этапе команды играют между собой, определяя состав полуфинальных пар. В дальнейшем первая команда сыграет с четвертой, а во втором полуфинале сыграют участники, занявшие второе и третье места.