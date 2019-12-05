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Разговор с Дмитрием Медведевым 11 минут назад

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5 декабря 201909:08

Медведев подведет итоги 2019 года в разговоре с журналистами 20 телеканалов

В прямом эфире сразу на 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов подведет итоги уходящего 2019 года премьер России Дмитрий Медведев. Каждый из представителей телеканалов сможет получить от главы российского правительства ответ на тот вопрос, который больше интересует аудиторию его канала.

Это формат выбран в том числе для того, чтобы подчеркнуть важность перехода отечественного телевидения на вещание в цифровом формате, отметил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов. Темой цифровизации телевизионного вещания Медведев занимался с начала 2000-х годов, когда был главой кремлевской администрации, поясняет "Интерфакс".

Олег Осипов подчеркнул, что аудитория у телеканалов первого и второго мультиплекса – это два списка телеканалов, сигнал которых бесплатно распространяется по всей России – разная, а значит Медведев может рассчитывать на отличающиеся разнообразием вопросы. Речь пойдет об экономике, соцполитике, нацпроектах и международных отношениях.

Впрочем, каналов 20, а вот журналистов на "Разговор с Дмитрием Медведевым" придет всего 19. Это потому, что СТС и "Домашний" представляет один журналист. Кроме того, организовывать беседу будет ведущий – модератор.

Ожидается, что разговор журналистов с премьером в прямом эфире продлится полтора часа. Формат итогового интервью Медведева тележурналистам действует с 2008 года. Этот разговор двенадцатый по счету. Общение по традиции проходит в студии телецентра "Останкино".

Если сначала премьер-министр России отвечал только на вопросы ведущих информационно-аналитических программ четырех каналов – "Росия", НТВ, "Первый канал" и РБК, то последние несколько лет в эфир приглашались их коллеги с канала "Дождь". В 2018 году пятым участником программы стал региональный журналист — автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время",лауреат премии "ТЭФИ регион" Ирата Минина.

Переход на цифровое телевещание в России завершился в октябре 2019 года. Теперь жители страны в 85 регионах принимают сигнал этих 20 каналов только в цифровом качестве. В первый мультиплекс вошли "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", "Первый канал", "ТВ Центр", "Пятый канал", "Карусель", НТВ, ОТР, "МатчТВ". Во второй мультиплекс входят каналы "Мир", "РЕН ТВ", СТС, ТНТ, "ТВ-3", "Звезда", "Домашний", "Спас", "Муз-ТВ" и "Пятница!".

Смотрите "Разговор с Дмитрием Медведевым" в прямом эфире телеканалов "Россия 24", "Россия 1" с 12 часов 5 декабря 2019 года. А также слушайте на "Радио России", "Маяке" и радиостанции "Вести ФМ".

Прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.

Основные тезисы программы будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter. Фото встречи и репортаж из "Останкино" также будут доступны в официальном аккаунте правительства России в Instagram, проинформировала пресс-служба Дома правительства.

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