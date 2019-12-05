В Подмосковье появился настоящий Король Лев

В перинатальном центре подмосковного Наро-Фоминска у супругов по фамилии Король родился мальчик, которого назвали Лев.

Мама малыша в комментарии изданию "360" рассказала, что такое имя сыну захотел дать отец мальчика еще во времена службы в армии.

Любовь к известному мультфильму, по ее словам, конечно, тоже оказала влияние на выбор имени сына.

Московский ЗАГС ежегодно называет самые распространенные и самые необычные имена, которые родители дают новорожденным. В этом году среди них: Ричард Лев, Цезарь, Александр Поль и Огнеслав.

Однако в отличие от них подмосковный Лев будет Королем по паспорту — согласно фамилии своих родителей.