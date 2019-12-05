Форум неравнодушных: о чем говорил Путин с волонтерами в Сочи

В Сочи завершился Международный форум добровольцев. Он собрал более семи с половиной тысяч участников со всего мира. И сегодня, 5 декабря, в День волонтера, форум посетил Владимир Путин. Он ознакомился с лучшими благотворительными проектами и пообщался с их авторами лично. Кроме того, президент наградил победителя конкурса "Доброволец России" и присоединился к акции "Елка желаний", которая помогает сбываться мечтам детей. Чьи заветные желания теперь исполнятся, и какие новые инициативы появились после общения главы государства с добровольцами?

Ледовая арена "Шайба" в сочинском Олимпийском парке была забита до отказа. Семь тысяч телефонов были направлены на сцену, где появился российский президент.

"Мы переживаем период бурного технологического развития. Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всем. И понятие, какое сейчас распространено — искусственный интеллект. Да, он может быть даже эффективней человека в чем-то, но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку, нет сердца, души, сострадания, а у вас, у всех нас, это есть", — заявил Владимир Путин.

У них есть огромное стремление помогать тем, кто без помощи обойтись не может... Волонтеры на встрече с президентом осыпали его просьбами. Со своей наболевшей проблемой обратились представители крупнейшей организации по розыску пропавших — "Лиза Алерт". Бывает, что человек уже находится в больнице, а поиски в лесах еще продолжаются. "Очень нужна всероссийская база неизвестных пациентов, к которой будут подключены все больницы, все отделы полиции", — попросил у главы государства представитель волонтерской организации.

Большой стенд на форуме добровольцев посвящен совсем новому проекту Общероссийского народного фронта. Он появился после последней прямой линии президента. Понятно, что больше количество сообщений о проблемах остается за рамками эфира — на этот раз это почти 1,2 миллиона. Красным отмечены регионы на карте, откуда больше всего поступило писем и звонков. Краснодарский край, где проходил форум, один из таких регионов.

Специальный интернет-ресурс показывает, сколько обращений уже обработано, кому помогли и кто отвечает за решение проблемы. В пяти пилотных регионах скоро начнет работать специальное приложение, куда люди будут напрямую писать о своих бедах.

"У нас появился новый уникальный инструмент, соединение проблем, экспертов, регионов и, самое главное, мониторинг их решения", — рассказала руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Больше сотни операторов в подмосковном колл-центре обрабатывают обращения людей — они разные. В краснодарском детском хосписе, например, не хватает средств ухода. У кого-то личные просьбы. Например, 96-летний ветеран Великой Отечественной из Ейска хочет попасть вместе с супругой на парад победы в Москве, он обращался с этой просьбой на прямую линию. Путин заявил: "Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. У него будет хорошее, почетное место. Мы доставим его в Москву и обратно".

Волонтерское движение — это не только молодые горящие глаза. Есть целый пласт так называемых серебряных волонтеров. Лидер "Бабушек на час", так называется одно из добровольческих движений, долго рассказывала президенту, как в Волгограде они учат детей готовить, вязать и даже обучают иностранным языкам. Бабушек и дедушек в организации уже пять тысяч.

Детские мечты в преддверии нового года должны исполняться. Президент присоединился к всероссийской добровольческой акции "Елка желаний".

Тысячи детей со всей России скоро, по традиции, отправятся на елку в Кремль. Две девочки 4 и 8 лет из Бурятии сегодня вытянули свой счастливый билет.

В Олимпийском парке, где в эти дни собрались тысячи добровольцев со всей России, на постоянной основе работает образовательный центр "Сириус". Сейчас здесь реализуют российско-индийский молодежный проект. Например, тут есть робот, который мониторит экосистему чайных плантаций. Индийский школьник рассказал о проекте экологически безопасного ядерного источника энергии: "Мы бы очень хотели сотрудничать — это лучшее, что может с нами случиться". 25 индийских подростков приехали заниматься своими инновационными разработками в России.

Главный приз конкурса добровольцев завоевала Инесса Клюкина из Казани, которая собирается с помощью полученного гранта расширять инклюзивное сообщество в Татарстане.