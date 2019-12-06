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6 декабря 201900:49

Диабет и рак: есть ли между ними связь?

EPA

Диабет — это хроническое заболевание, которое возникает на фоне недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой или в случае, когда организм не может эффективно использовать его. Инсулином, напомним, называют гормон, который регулирует уровень сахара в крови.

Заболеваемость диабетом в мире непрерывно увеличивается. Само по себе это заболевание не жизнеугрожающее, однако часто причиной смерти становятся его осложнения. Согласно исследованию Американского онкологического общества и Американской ассоциации диабета, пациенты с сахарным диабетом 2 типа имеют больший риск развития рака, чем те, у кого его нет.

Рак поджелудочной железы, печени и шейки матки развивается у них в 2 раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем сахара. Также у них, примерно в 1.2 – 1.5 раза, выше вероятность развития рака толстой и прямой кишки, молочной железы и мочевого пузыря.

Так когда стоит беспокоиться? И на что обратить внимание пациентам с диабетом? О том, вызывает ли рак сахарный диабет или способствует ли диабет развитию опухолевых процессов, а также о том, влияет ли диабет на лечение рака, нам рассказала Элина Викторовна Аранович, врач-терапевт, кардиолог, онколог "Европейской клиники".

Вызывает ли сахарный диабет рак?

Рак и сахарный диабет являются серьезными заболеваниями, которые могут угрожать человеческой жизни. Очевидных доказательств того, что диабет провоцирует онкологию, нет. Наличие одной патологии не гарантирует, что обязательно разовьется вторая. В то же время точно установлено, что эти заболевания имеют схожие факторы риска:

* Ожирение. Излишки жировой ткани вырабатывают гормоны, избыток которых вызывает хроническое воспаление и провоцирует развитие злокачественных новообразований;

* Вредные привычки оказывают негативное влияние на организм в целом. Например, никотин способствует снижению иммунитета и выносливости организма. В табачном дыму содержатся канцерогены, которые повреждают здоровые клетки и запускают процесс перерождения доброкачественных клеток. При употреблении спиртных напитков развивается хронический панкреатит, который может привести к раку;

* Дефицит движения. У малоподвижных людей сахар в крови повышен чаще, чем у людей с регулярными физическими нагрузками;

* Возраст старше 40 лет. В зрелом возрасте дают о себе знать негативное влияние вредных привычек, ожирение и другие потенциально опасные состояния.

Способствует ли диабет развитию опухолевых процессов?

Вследствие повышенного уровня сахара в крови снижается активность иммунной системы, из-за чего организм хуже справляется с бактериями и вирусами. Эти столкновения увеличивают риск повреждения ДНК человека. Как следствие, могут возникать мутации, которые провоцируют развитие онкологического процесса. Также эти мутации повышают агрессивность опухоли и мешают ее лечению.

Мешает ли диабет выявлению рака?

Сложность может возникнуть, если обследование требует ограничения приема пищи и проводится на голодный желудок. Например, УЗИ некоторых внутренних органов или эндоскопия желудка. В остальном противопоказаний нет. Исключением является только позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ КТ). Она запрещена при гипер- и гипогликемии (повышенном и пониженном уровне сахара в крови).

Обусловлено это препаратом, который вводят при обследовании. Он содержит высокую концентрацию глюкозы, что при повышенном уровне сахара может спровоцировать гипергликемическую кому, а при пониженном — не имеет смысла. Всю глюкозу поглотят не только очаги опухоли, но и ткани организма, которые изголодались по ней. Тогда свечение будет издавать весь организм.

Влияние диабета на лечение рака

Лечение онкологических заболеваний на фоне диабета требует особого подхода. Лечебный план составляется в индивидуальном порядке, в зависимости от стадии и степени тяжести каждой из двух патологий.

В период проведения химиотерапии пациентам назначают стероидные препараты, которые провоцируют подъем уровня глюкозы в крови выше допустимого предела. Это не лучшим образом сказывается на терапии сахарного диабета и часто приводит к его декомпенсации, что изменяет прогноз течения обеих патологий на менее благоприятный.

Также при сахарном диабете часто поражаются почки. Возникает почечная недостаточность. Это усложняет лечение, поскольку замедляется процесс выведения химиопрепаратов из организма. Иногда высокая степень поражения почек вынуждает полностью отказаться от проведения химиотерапии. Некоторые из препаратов обладают повышенной токсичностью, что влечет за собой тяжелые последствия: повышается вероятность поражения сердечно-сосудистой и нервной системы.

От избытка глюкозы нервные волокна становятся ломкими и подверженными разрушению, а сердце и сосуды — чувствительнее к воздействию лекарств. Химиотерапия ускоряет развитие этих изменений, затрагивая клетки центральной и периферической нервной системы. Также высокой эффективностью в лечении онкологических заболеваний обладает лучевая терапия, но и она способствует повышению уровня сахара в крови.

Оперативное лечение при наличии сахарного диабета зачастую невозможно из-за высокого риска инфекционных осложнений и очень медленной регенерации. Чтобы избежать осложнений и критических состояний, врач подбирает оптимальный курс лечения и корректирует его при необходимости. Он решает, что лучше для пациента на определенном этапе болезни: уменьшить дозы химиотерапии или скорректировать повысившийся уровень глюкозы.

Не менее важным остается компенсация диабета под наблюдением эндокринолога. Чтобы снизить вероятность перехода рака в терминальную стадию и повысить шансы на благоприятный для пациента прогноз, важно вовремя корректировать сахароснижающую терапию до достижения компенсации диабета.

Также важно придерживаться соответствующего питания. Рекомендовано брать за основу рациона животные белки, которыми богато мясо, рыба, птица и морепродукты. Злаки, кондитерские изделия, сладкие фрукты — продукты с высоким содержанием простых углеводов — нужно исключить. Необходимо отказаться от вредных привычек и потребления жареных продуктов.

Умеренные физические нагрузки также способствуют хорошему самочувствию пациента. Даже после выздоровления бывшим онкологическим больным с диабетом необходимо тщательно следить за уровнем сахара и придерживаться диеты, так как вероятность рецидива у них крайне высока.

В целом, чтобы избежать развития онкологии при диабете или выявить ее на ранней стадии, достаточно регулярно проходить онкоскрининг, контролировать уровень глюкозы и вес.

Текст: Вести.Медицина

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