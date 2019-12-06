Расследование "Вестей": водители нескольких столичных маршрутов придумали новый способ оплаты

Сотни пассажиров пригородных маршруток ежедневно ездят зайцами. Проезд они исправно оплачивают, но билеты водители не выдают. При этом деньги просят перевести на личный счет с помощью телефона, ссылаясь на неисправность валидаторов. Но, как выяснилось, это просто уловка.

Автостанция ВДНХ — отсюда отходят десятки маршруток и автобусов в область. На 565 -й пытаемся уехать в Королев. Интересуемся у водителя, можно ли оплатить проезд картой. Водитель уже заранее предупреждает, что терминал неисправен, и предлагает перевести деньги на личный счет онлайн.

- Перевести можно, она, наверное, сейчас не пробьется.

- А перевести куда? На номер телефона?

- Да. Здесь временами сбой программы ловит.

Терминал продолжает издавать неприятный звук, но принимать деньги отказывается.

- Прошло сейчас-то? Не прошло? А на какой номер переводить?

- Девятьсот пять...

Оказалось, такие капризные терминалы установлены на многих маршрутах. Невольно складываются ощущение, что сбой программы у техники начинается в тот момент, когда этого очень захочет водитель.

- Объясните, что у вас с терминалами происходит?

- Все нормально происходит.

- Но вы же меня просили перевести деньги на какой то номер?

- Я никуда не просил.

- Вы даже мне его диктовать начали!

Оказывается, что терминалы не любят не только банковские карты. Это уже 392-й маршрут. Пытаемся оплатить проезд картой "Стрелка".

- Денег нет!

- Есть, я сегодня клала 500 рублей.

- Вот, пожалуйста.

- А как можно? У меня нет нала.

- Переведите тогда.

А это уже площадь у Киевского вокзала — отсюда маршрутки идут в Одинцово. И здесь, по словам пассажиров, такой способ оплаты как "переведите на телефон" тоже весьма популярен.

- Дают напечатанный на бумаге номер телефона. Я перевела туда — и все.

Понятно, что при таком способе оплаты ни о каких билетах речи не идет.

- Билетик какой-нибудь дадите, выпишете?

- А как я вам выпишу?

Как только мы включили телекамеру, буквально как по мановению волшебной палочки все терминалы у водителей начали работать.

- Как можно оплатить проезд?

- "Стрелкой", социальной можно.

Все эти маршруты принадлежат официальным перевозчикам. По словам специалистов, мнимая неисправность терминалов — способ ухода от налогов.

"Естественно, если не выдается билет, то это основание полагать, что они укрываются от налогов потому что они обязаны его выдавать. А билет имеет серийный номер, и по нему оплачиваются налоги", — говорит член центрального правления Союза пассажиров Максим Афоненков.

Министерство транспорта Московской области после многочисленных жалоб пассажиров, провело свою проверку.

"Было выявлено что терминалы на самом деле работали, то есть, водители грубо нарушили все инструкции. Перевозчиком проведена проверка и по результатам водители отстранены от работы", — рассказал начальник Управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Фролов.

Но это — те, кого поймали за руку. Остальные продолжают действовать по-прежнему. В ближайшее время в Подмосковье собираются принять закон, по которому в случае неисправности терминала пассажиров обязаны будут перевозить бесплатно.