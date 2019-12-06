"Адмирал" справился с "Витязем" в матче чемпионата КХЛ

Во Владивостоке на "Фетисов Арене" встречей между местным "Адмиралом" и подмосковным "Витязем" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Моряки" на своей площадке оказались сильнее гостей со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Олег Ломако (15-я минута), Адам Альмквист (16-я) и Юнг Маркус (60-я). Единственный гол в составе подольской команды записал на свой счет Алексей Макеев (59-я).

"Адмирал" набрал 40 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Витязь" с 43 баллами остался пятым на Западе.