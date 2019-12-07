В Ярославской области открылся центр по производству лопаток турбин для двигателей

В городе Рыбинске Ярославской области открылся крупнейший в России центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей.

Производство запустила на базе ОДК "Сатурн" госкорпорация "Ростех". Она инвестировала в проект более трех миллиардов рублей.

Предприятие позволит ежегодно выпускать компоненты для более чем двух тысяч авиадвигателей, сообщает телеканал "Россия 24".