Велоспорт. Анастасия Войнова выиграла этап Кубка мира

В Новой Зеландии проходит этап Кубка мира по велоспорту в трековых дисциплинах. Россиянка Анастасия Войнова выиграла соревнования в спринте.

В финале Анастасия победила канадку Келси Мителл. Бронзовая награда досталась австралийке Стефани Мортон. Четвертое место у Дарьи Шмелевой.

Выступающий за сборную России Шон Перкинс занял второе место в кейрине. Победителем стал Азизулхасни Аванг из Малайзии, третьим стал австралиец Мэттью Глетцер.