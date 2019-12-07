МакSим похвасталась подарком от жениха

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) собралась замуж. Радостной новостью исполнительница поделилась в Instagram, там же она опубликовала фото, на котором продемонстрировала подарок жениха: кольцо с бриллиантом. Кроме того, певица разместила видео с салютом. Однако имя жениха она не назвала.

МакSим уже была замужем. В 2008 году она пошла в ЗАГС со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, но через два года союз прекратил существование. От этого брака в 2009 году родилась дочь Александра.

В 2014 году певица родила вторую дочь, ее назвали Марией. Отцом стал бизнесмен Антон Петров. Но через год и эти отношения закончились, напоминает РИА Новости.

В апреле этого года МакSим пострадала в ДТП, когда торопилась в аэропорт, чтобы отправиться на съемки клипа. К счастью, все обошлось.