Болельщики "Спартака" просят СК дать оценку словам Запашного

Болельщики московского "Спартака" обратились в следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку словам дрессировщика Эдгарда Запашного. По мнению болельщиков, дрессировщик мог нарушить статью 282 УК РФ.

В пятницу Эдгард Запашный в интервью газете "Спорт день за днем" призвал к жестким мерам в отношении фанатов. "Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела".

Слова дрессировщика сразу же получили негативную оценку в среде болельщиков. Спартаковские фанаты увидели в них призыв к насилию. "Я написал заявления в СК и прокуратуру по Санкт–Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях", — заявил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег Семенов "Мосфильмовский". Обращение подписали десятки спартаковских болельщиков.