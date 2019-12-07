Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

По данным агентства Bloomberg, санкции коснутся экипажей судов, которые работают на прокладке трубопровода, а также глав компаний, связанных с этими судами. Им могут заблокировать транзакции, связанные с собственностью в США, а также отказать в выдаче американских виз.

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год. Вместе с тем сенатор отметил, что окончательное соглашение по законопроекту пока не достигнуто.

Со своей стороны, сенатор-демократ Крис Мерфи сообщил, что верхняя палата американского конгресса собирается рассмотреть законопроект по "европейской энергетической безопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием". Под энергобезопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских ресурсов.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита НАТО на этой неделе, что считает "Северный поток-2" проблемой, но с санкциями на его счет он пока не определился.

А председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV AG Райнер Зеле заявил на днях, что угроза санкций США по отношению к "Северному потоку-2" — это вмешательство в независимость Европы в вопросе поставок энергоресурсов.