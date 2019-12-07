Фанаты ЦСКА покинули матч с "Краснодаром" после первого тайма

В Краснодаре проходит матч 19 тура российской премьер-лиги между "Краснодаром" и ЦСКА. Фанаты обеих команд сдержали слово и покинули стадион после первого тайма.

Активные болельщики "Краснодара" и ЦСКА поддержали акцию протеста своих коллег. После матча "Зенит" – "Спартак" в Санкт-Петербурге было задержано немало болельщиков красно-белых. Спартаковская группировка "Фратрия" призвала фанатов других клубов покинуть трибуны стадиона в знак протеста. Накануне акция была поддержана в матчах "Зенит" – "Динамо" и "Локомотив" – "Арсенал". Активная часть болельщиков ушла с трибун в конце первого тайма.

Не остались в стороне и болельщики "Краснодара" и ЦСКА. После первого тайма фанаты обеих команд свернули все баннеры и ушли из секторов. В опустевшем гостевом секторе остался только баннер "Фанат – не преступник". Акция будет продолжена в воскресных матчах 19 тура фанатами других клубов.