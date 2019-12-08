Ведерников предложил эстонцам получать российское гражданство

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил эстонцам, желающим жить в приграничном Печорском районе, переселяться туда, предварительно получив российское гражданство. Так он ответил на недавнее заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, который потребовал передать эти российские территории Эстонии.

Ведерников напомнил, что в заявлении, прозвучавшем из Таллина, перечислялись даже конкретные населенные пункты, которые Эстония считает исторически своими. Это, в частности, Изборск и Печоры.

"Это исконно русские территории", — подчеркнул губернатор в ходе Второго Псковского медиафорума, прошедшего в минувшую пятницу, 6 декабря.

Комментируя заявление Пыллуааса, псковский губернатор предположил, что эстонский политик плохо знает историю, и предложил провести ему экскурсию. "Можем даже на Чудском озере", — добавил Ведерников.

Он также напомнил о цитате президента РФ Владимира Путина про "уши мертвого осла". Она прозвучала в ответ на территориальные претензии Латвии к России, касавшиеся Пыталовского района Псковской области. "От мертвого осла уши они получат, а не Пыталовский район", — сказал российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление спикера парламента Эстонии абсурдным и провокационным. Она подчеркнула, что вопрос о возвращении земель закрыт навсегда.

Рад эстонских политиков периодически поднимает вопрос о том, что Россия якобы до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории республики, в том числе Печорский район Псковской области.