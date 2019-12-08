"Наивно и сумбурно": Киселёв оценил идею Зеленского

9 декабря Владимир Путин лично познакомится с Зеленским в Париже. Это произойдет на встрече с лидерами Франции и Германии Макроном и Меркель. По всей видимости, самым интересным собеседником для Путина будет именно Макрон, поскольку из всех он мыслит географически шире и по времени — с более дальним горизонтом. Он — единственный, кто планирует реально продолжать свою политическую карьеру. По-русски говоря, из всех путинских собеседников, он едет на ярмарку, в то время как Меркель — уже с ярмарки.

Если говорить о Зеленском, то президент Украины уже давно сказал, что он пришел лишь на один срок. То есть он в политике не надолго. А в канун встречи Зеленский еще и добавил, что ни на какие уступки Путину он идти не готов и лучше со встречи приедет ни с чем. Это он заявил на встрече со студентами, побитыми на Евромайдане 5 лет назад.

Вообще-то позиция, явно далекая от дипломатии. Если Зеленский рассчитывает лишь зачитать Путину свои требования, то, уверен, беседа не заладится. И к последующим встречам с Зеленским Путин интерес утратит, как ранее утратил интерес к встречам с Порошенко и даже телефонным разговорам с ним как к бессмысленным. Контактов не было целых три года. Да и пока личная встреча с Зеленским все еще Кремлем не подтверждена.

Сейчас Путин еще готов с Зеленским хотя бы знакомиться, потому, что тот, по крайней мере декларирует, что против войны, и это — основа для поиска мира в рамках Минских договоренностей и формулы Штайнмайера, которая после выборов в Донбассе должна гарантировать региону особый статус в Конституции Украины. Путин, таким образом, дает Зеленскому реальный шанс, хотя если проанализировать его высказывания в канун встречи, то становится ясным, что без сверхожиданий.

Во всяком случае вот что Зеленский недавно заявил на телевидении: "Мы подписали не формулу Штайнмайера, а текст формулы, потому что она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как будут выведены все войска, будет проведено разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях".

Можно только пожать плечами. Если Зеленский будет требовать распустить армии ЛДНР, то это вообще не к Путину, а к ЛДНР. Туда Зеленский обращаться пока не готов. И еще, согласно Зеленскому, в противоречие с формулой Штайнмайера и Минском контроль над восточной границей ЛДНР должен перейти Киеву еще до выборов там.

"Моя позиция очень простая. В момент выборов, когда они состоятся во временно оккупированном Донецке и временно оккупированном Луганске, Украина должна полностью контролировать нашу украинскую границу", — заявил Зеленский.

При этом на встрече с теми же студентами Зеленский предложил разместить в Донбассе какую-то "муниципальную стражу", сформированную в равных долях из представителей Украины, ОБСЕ и не воевавших против Украины представителей ЛДНР. Тогда уж по этой логике и украинцы должны быть невоевавшими против Донбасса. Но главная закавыка в том, что инспекторы ОБСЕ не имеют право держать в руках оружие. Какая стража. Наивно как-то и сумбурно.