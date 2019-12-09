"Какое-то место": Трамп забыл название Украины

Президент США Дональд Трамп, рассказывая о планах своего адвоката Рудольфа Джулиани, назвал Украину "каким-то местом". Соответствующее видео опубликовано в Twitter The Hill.

Американский лидер заявил: "Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места". По словам Трампа, у Джулиани много информации и он планирует сделать доклад генеральному прокурору и Конгрессу.

President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/wURq7foT8l — The Hill (@thehill) 8 декабря 2019 г.

Ранее газета The New York Times опубликовала информацию, согласно которой адвокат Трампа в начале декабря прилетел в Киев. Целью его визита было общение с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом. Джулиани продолжает сбор компромата на политических противников американского лидера.

Это уже не первый курьезный случай Дональда Трампа. Ранее он перепутал фамилию главы Пентагона с названием искусственного языка эсперанто.

Также во время общения с прессой в октябре 2019 года Трамп назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.