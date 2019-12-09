Уличный художник Бэнкси подарил Бирмингему рождественское граффити

Британский художник Бэнкси в Бирмингеме украсил стену рождественским граффити. Свою новую работу он представил на официальной странице в Instagram.

В начале видео показывают бездомного человека, сидящего на скамейке. Затем камера отдаляется и на стене можно увидеть новое творение Бэнкси — упряжку с оленями. Задумка граффити заключается в том, что скамейка выполняет роль саней Санта-Клауса.

Бэнкси подписал видео следующими словами: "Боже, благослови Бирмингем". Художник отметил, что бездомного зовут Райан. Уже спустя двадцать минут после съемки видео неравнодушные люди дали мужчине горячий напиток, две плитки шоколада, а также зажигалку.

Личность Бэнкси неизвестна по сей день, вокруг его персоны ведутся споры. Он известен своими художественными, зачастую скандальными произведениями на социальную тематику.

Недавно Бэнкси открыл интернет-магазин, а также торговую точку в Лондоне, в которой нельзя ничего купить. На онлайн-площадке представлены необычные вещи, в числе которых женская сумка в виде кирпича и полицейский диско-шлем.