Гол и пас Овечкина не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Коламбусу"

В Вашингтоне завершилась встреча между местными "Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс". Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу. В составе "столичных" два очка за результативность сумел набрать Александр Овечкин.

Капитан "Вашингтона" сначала отличился сам, а потом ассистировал Никласу Бэкстрему. По результативной передаче записали в свой актив партнеры Овечкина Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

У победителей дубль оформил Кэм Аткинсон. Вторую шайбу он забросил уже в пустые ворота. Помимо него за "Коламбус" отличились Райан Мюррей, Райли Нэш и Оливер Бьоркстранд.

Отметим, что Александр Овечкин забросил свою 21-ю шайбу в нынешнем сезоне, прервав трехматчевую серию без набранных очков.