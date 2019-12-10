"Яркий был он человек": Шнуров посвятил стих Лужкову

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное умершему бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Свое творение он опубликовал на странице в Instagram.

Шнуров отметил в стихотворении, что многие считали Лужкова крепким человеком, который всех переживет и "будет бегать вечно в кепке", но никто не бессмертен.

Лидер группы "Ленинград" назвал бывшего мэра эпохой, с которым в Москве "жилось неплохо, дико и мощно".

В завершении стихотворения Сергей Шнуров написал: "Почему мне грустно стало? Яркий был он человек".

Юрий Лужков умер во вторник, 10 декабря, в 83 года. По предварительным данным, он находился в одной из мюнхенских больниц, где ему сделали операцию на сердце.

Поминальное богослужение состоится 12 декабря в 11:00 по московскому времени в храме Христа Спасителя. Отпевание Юрия Лужкова совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.