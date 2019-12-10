Стал известен стартовый состав "Зенита" на игру с "Бенфикой"

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". С первых минут на поле появятся Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Помимо них в стартовый состав сине-бело-голубых попали Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов и Александр Ерохин.

За "Бенфику" выступят Влаходимос, Тавареш, Рубен, Феррейра, Пирес, Гримальдо, Пицци, Серви, Мачадо, Таарабт и Мораис.

Встреча между "Бенфикой" и "Зенитом" состоится 10 декабря в 23:00 по московскому времени. Матч пройдет в Лиссабоне.