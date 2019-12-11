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11 декабря 201901:50

Тренер "Зенита" Семак: не надо искать крайних в поражении "Бенфике"

EPA

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак попросил не искать крайних в разгроме от португальской "Бенфики" и вылете из еврокубков. По мнению наставника сине-бело-голубых, вся команды сыграла плохо, позволив сопернику реализовать свой потенциал.

"Мы сами виноваты в случившемся. Не надо искать крайних. Вся команда играла плохо. Стоит отдать должное и португальцам. Но мы дали им возможность реализовать свой потенциал", – цитирует Семака РИА Новости.

Также он отметил, что счет первого тайме в параллельной игре между "Лейпцигом" и "Лионом" никак не повлиял на действия команды. "Это не могло нас расслабить в перерыве. Вопрос в ошибках, повлиявших на результат", – добавил российский специалист.

Напомним, что "Зенит" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов уступил "Бенфике" со счетом 0:3 и занял последнее место в группе G, не сумев пробиться в плей-офф еврокубков.

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